Dupla de Rafael Matos vai às oitavas de Roland Garros

O brasileiro Rafael Matos se classificou para as oitavas de final das duplas masculinas do torneio de Roland Garros, disputado no saibro de Paris, ao derrotar, ao lado do espanhol David Veja, o polonês Lukasz Kubot e o francês Edouard Vasselin por 2 sets a 1 (6/4, 4/6 e 6/0) em 2h5min de partida nesta quinta-feira (26).

“Muito feliz com a vaga nas oitavas em Roland Garros, era um primeiro objetivo que havia traçado com o David. hoje tivemos um pouco de altos e baixos. Oscilei em questão de energia e intensidade no fim do primeiro set, mas David me bancou, me ajudou para voltar. No segundo comecei bem e no fim ele abaixou. Perdemos um 4/5 num game duro de saque dele. Importante começar bem no terceiro, abrimos vantagem de duas quebras com 3 a 0. Foi importante que, mesmo oscilando, nós nos apoiamos e voltamos com tudo no terceiro set”, declarou Rafael Matos.

O brasileiro e o espanhol ainda aguardam para saber quais serão os rivais nas oitavas de final. Eles serão definidos na próxima sexta-feira (27) no duelo entre os belgas Joran Vliegen e Sander Gille e os australianos Luke Saville e Jordan Thompson.