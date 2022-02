Edu marca nos acréscimos e leva Cruzeiro à liderança do Mineiro

Foi nos acréscimos, com gol do atacante Edu, que o Cruzeiro derrotou o Democrata por 1 a 0, nesta quarta-feira (9) no estádio do Mineirão, pela 5ª rodada do Campeonato Mineiro. Com o resultado a Raposa chegou aos 12 pontos, assumindo a liderança.

MAIS UMA VITÓRIA!

MAIS TRÊS PONTOS NA CONTA!

ISSO É CRUZEIRO! pic.twitter.com/Q83YkYFgYO — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) February 10, 2022

A Raposa teve muitas dificuldades para somar os três pontos nesta quarta, pois encontrou um Democrata muito fechado, que não oferecia muitos espaços. Com o passar do tempo, as oportunidades até surgiram, mas a pontaria dos atacantes do Cruzeiro não estava calibrada.

Assim, o placar permaneceu inalterado até os 53 minutos do segundo tempo, quando Eduardo Brock cruzou para o atacante Edu cabecear para superar o goleiro Lucão.

O Cruzeiro volta a entrar em campo pela competição no próximo sábado (12), quando visita o Tombense.

Queda do Galo

A Raposa foi beneficiada pela derrota de 1 a 0 do Atlético-MG para a URT. Jogando com uma equipe alternativa, o Galo perdeu ao sofrer gol de Derlan e ficou na vice-liderança com 10 pontos.