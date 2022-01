Eliminatórias: Brasil inicia preparação para jogo contra Equador

A seleção brasileira já começou a trabalhar em Quito (Equador) para o jogo da próxima quinta-feira (27) contra a equipe da casa pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

- CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Ainda sem grande parte dos convocados, Everton Ribeiro e Gabriel Barbosa, ambos do Flamengo, realizaram um trabalho na academia. A expectativa é que o restante da equipe chegue ainda nesta segunda.

Estamos chegando! #SeleçãoBrasileira começou a se apresentar ontem para mais uma sequência de jogos das Eliminatórias. Vamos pra cima! ⚽️🇧🇷 Fotos: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/yNhRLsxdFg — CBF Futebol (@CBF_Futebol) January 24, 2022

“É muito bom estar de volta. Estou muito feliz de ter essa oportunidade novamente, de representar o Brasil. A camisa da seleção é um sonho que a gente realiza sempre que é possível estar aqui”, afirmou Everton Ribeiro.

O Brasil mede forças com o Equador, na próxima quinta, a partir das 18h (horário de Brasília), no estádio Casa Blanca, pela 15ª rodada da competição. Na sequência, a Amarelinha viaja até Belo Horizonte, onde enfrenta o Paraguai no dia 1 de fevereiro.