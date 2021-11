Eliminatórias: Edenílson é convocado para a seleção brasileira

O volante Edenílson, do Internacional, foi convocado nesta sexta-feira (12) para o último jogo da seleção brasileira no ano de 2021, contra a Argentina, na próxima terça-feira (16) em San Juan, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 (Catar).

📋 Novidade na área: Edenílson! Com Casemiro suspenso por cartões amarelos, Tite chama o meia do @SCInternacional para compôr o elenco da Canarinho. 🇧🇷 Bem-vindo de volta! pic.twitter.com/yd0yl4kCPu — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 12, 2021

O meio-campista foi convocado para substituir Casemiro, que foi suspenso por acúmulo de cartões amarelos. A última punição do jogador do Real Madrid (Espanha) foi recebida na última quinta-feira (11), durante a vitória de 1 a 0 do Brasil sobre a Colômbia em São Paulo. Com este resultado a seleção carimbou a vaga para o próximo Mundial.

A equipe comandada pelo técnico Tite realiza mais três treinos em São Paulo, no Centro do Treinamento do Palmeiras, na Barra Funda. Já na próxima segunda-feira (15) viaja para San Juan, local do último jogo do ano contra a Argentina.