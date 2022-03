Eliminatórias: sob o comando de Messi, Argentina derrota Venezuela

No último jogo das Eliminatórias Sul-Americanas diante da sua torcida, a Argentina derrotou a Venezuela por 3 a 0, na noite desta sexta-feira (25) no mítico estádio da Bombonera, em Buenos Aires. Com este triunfo, os hermanos permanecem na vice-liderança da classificação, agora com 38 pontos, quatro a menos do que o líder Brasil.

🏆 #Eliminatorias ⚽ @Argentina 🇦🇷 3 (Nicolás González, Ángel Di María y Lionel Messi) 🆚 #Venezuela 🇻🇪 0 👉 ¡Final del partido en La Bombonera! 🔜 El elenco comandado por Lionel Scaloni jugará el próximo martes ante #Ecuador 🇪🇨 ¡#VamosArgentina! 💪 pic.twitter.com/bhkyepS7Rq — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) March 26, 2022

Além disso, a seleção do craque Messi chegou à 30ª partida de invencibilidade. O próximo compromisso da Argentina nas Eliminatórias será contra Equador, a partir das 20h30 (horário de Brasília) da próxima terça-feira (29) no estádio Monumental, em Guayaquil.

Messi inspirado

Contando com o apoio da sua apaixonada torcida, a Argentina venceu com tranquilidade o selecionado venezuelano. O domínio da equipe da casa se traduziu em gols a partir dos 34 minutos do primeiro tempo, quando Mac Allister encontrou De Paul, que cruzou rasteiro para Nico González escorar.

O segundo saiu aos 33 da etapa final, quando De Paul voltou a aparecer no papel de garçom, desta vez lançando Di María, que, com tranquilidade, dominou e bateu por cobertura para fazer um golaço.

Mas ainda faltava o gol de Messi, que teve uma boa atuação, recheada de dribles, arrancadas e finalizações. E ele saiu aos 36. Di María avançou pela direita e lançou para o camisa 10, que, após matar no peito, bateu mascado para superar o goleiro Fariñez.

Classificação de Uruguai e Equador

Esta rodada das Eliminatórias também foi positiva para Uruguai e Equador, que carimbaram a classificação para o Mundial do Catar, se juntando a Brasil e Argentina como os representantes da América do Sul.

A vaga dos uruguaios veio graças a triunfo de 1 a 0 sobre o Peru com gol de Arrascaeta. Este resultado beneficiou o Equador (que na rodada perdeu de 3 a 1 para o Paraguai), que não pode mais ser alcançado pelos peruanos, que ocupam a quinta posição da classificação.