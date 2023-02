Em jogo movimentado, Grêmio derrota Juventude no Gaúcho

O Grêmio não teve facilidade para derrotar o Juventude por 3 a 2, na noite desta quinta-feira (9) no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 6ª rodada do Campeonato Gaúcho. Os três pontos mantiveram o Tricolor na ponta da classificação com 18 pontos conquistados.

Final de jogo: Juventude 2×3 #Grêmio

MAIS 3 PONTOS E SEGUIMOS 100%! Com gols de Bitello, Reinaldo e Bruno Alves, vencemos a equipe do Juventude fora de casa com o apoio massivo da nossa torcida. Nosso próximo encontro é na tarde de domingo, na Arena, contra o Avenida. ⚽️🇪🇪 pic.twitter.com/jTU98Lzs9n — Grêmio FBPA (@Gremio) February 10, 2023

Os visitantes tiveram um início arrasador na primeira etapa, abrindo o placar logo aos três minutos com gol de Bitello, ampliando aos nove graças a chute cruzado do lateral Reinaldo e chegando ao terceiro nos acréscimos com Bruno Alves.

Porém, no segundo tempo o Juventude acordou e conseguiu descontar com Rodrigo Rodrigues aos oito minutos e com Luis Mandaca aos 30. Mas a reação parou por aí e a vitória final foi mesmo do Grêmio, que recebe o Avenida em Porto Alegre na próxima rodada. Já o Juventude visita o São José.