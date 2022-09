Em momentos opostos, Flamengo e Fluminense disputam clássico

Flamengo e Fluminense se encontram, neste domingo (18) no estádio do Maracanã, em momentos completamente opostos na temporada. Enquanto o Rubro-Negro garantiu a presença na segunda final de competição de mata-mata, o Tricolor chega ao clássico da 27ª rodada do Brasileiro após ser eliminado da Copa do Brasil pelo Corinthians. A Rádio Nacional transmite a partida ao vivo.

Após levar o Flamengo à final da Copa Libertadores (no dia 29 de outubro) e da Copa do Brasil (nos dias 12 e 19 de outubro), o técnico Dorival Júnior passa a ter mais tranquilidade para melhorar a classificação da sua equipe no Brasileiro.

Mas o treinador tem deixado claro que, mesmo brigando pelo título nacional, irá administrar a energia de sua equipe: “Estamos fazendo todos resultados possíveis, dando toda a atenção para ter a melhor equipe em campo sempre. Isso tem sido muito importante, agora temos que repensar rodada a rodada”.

Se o Flamengo se aproxima de duas importantes conquistas, o Fluminense se apega à última possibilidade de voltar a levantar um troféu na temporada (após garantir o Campeonato Carioca no início do ano).

F O C O ! 👀 Jogo decisivo à vista! 📸 Mailson Santana/FFC pic.twitter.com/u6OfMlVm4z — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 13, 2022

Porém, mesmo após a eliminação da Copa do Brasil, com derrota de 3 a 0 para o Corinthians na última quinta-feira (15), o técnico Fernando Diniz afirma que sua equipe permanece motivada para o clássico diante do Flamengo: “Vamos ter ânimo para jogar o Fla-Flu, por si só é um jogo que já anima. Tem que sair com a cabeça erguida porque o time lutou. Enfrentamos o Corinthians o tempo todo, tentamos, lutamos. Não tem porque colher cacos. Estamos machucados pela eliminação, mas é vida que segue. Temos que estar prontos no domingo e na sequência do Campeonato Brasileiro”.

Uma notícia positiva para o Fluminense é o retorno do volante André, que não enfrentou o Timão por estar suspenso. O jogador é peça importante no esquema do técnico Fernando Diniz.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Flamengo e Fluminense com a narração de Rodrigo Campos, comentários de Mario Silva e plantão de André Marques. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: