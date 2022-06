Em noite de golaços, Vasco derrota o Náutico no Arruda

Em noite de golaços, o Vasco derrotou o Náutico por 3 a 2, nesta terça-feira (7) no estádio do Arruda, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

UH, VAI PRA CIMA, É O TREM BALA DA COLINA! 🎵💢 MAIS UMA VITÓRIA DO GIGANTESCO! ⚽ Figueiredo

⚽ Andrey Santos

Com este resultado o Cruzmaltino assumiu a vice-liderança da competição com 21 pontos. Já o Timbu ficou na 14ª posição com doze pontos após o revés.

O triunfo do Vasco da Gama começou a ser construído aos 27 minutos do primeiro tempo, quando o atacante Figueiredo bateu falta da intermediária para marcar um golaço. Aos 42 o Cruzmaltino ampliou, e novamente com um belo gol. Andrey Santos avançou pela esquerda, tabelou com Nenê e bateu colocado para superar o goleiro Lucas Perri.

Aos 14 minutos da etapa final Figueiredo venceu novamente o goleiro adversário, mas o lance acabou anulado com auxílio do VAR (árbitro de vídeo) por causa de posição irregular do atacante.

Nove minutos depois o Náutico conseguiu finalmente marcar o seu, com o lateral Thássio. Mas o Vasco não desanimou e chegou ao terceiro aos 31 minutos com uma chapada cheia de categoria do veterano Nenê. Assim, quando Jean Carlos marcou o segundo do Timbu em cobrança de pênalti nos acréscimos do segundo tempo, a vitória cruzmaltina já estava garantida.

Agora o time de São Januário se prepara para o jogo com o líder Cruzeiro no próximo domingo (12) no estádio do Maracanã. Dois dias antes o Náutico visita o Sampaio Corrêa no Castelão.

Outros resultados da Série B:

Guarani 0 x 3 Operário-PR

Londrina 1 x 1 Tombense

Vila Nova 0 x 2 Brusque