Equipe feminina conquista bronze no Pan-Americano de esgrima

A equipe feminina do Brasil conquistou uma medalha de bronze na disputa de espada do Campeonato Pan-Americano de esgrima, que está sendo disputado no Velódromo Poliesportivo Videna, em Lima (Peru). O time brasileiro na competição foi formado por Nathalie Moellhausen, Amanda Netto Simeão, Marcela Silva e Victoria Vizeu.

A jornada do Brasil, no último domingo (18), começou no quadro de 16, no qual bateu o Panamá por 45 a 24. Já no quadro de 8 o triunfo foi sobre a Argentina, por 45 a 27. Porém, na semifinal a equipe brasileira perdeu de 44 a 28 pelos Estados Unidos.

Conquistas individuais

A campanha brasileira na competição começou na última quinta-feira (17) com a conquista de duas medalhas de bronze nas disputas individuais, com a espadista Nathalie Moellhausen e com o floretista Guilherme Toldo.

Um dia depois mais uma medalha foi alcançada, mas no sabre feminino com Karina Trois, que garantiu um terceiro lugar após uma campanha na qual parou apenas diante a norte-americana Magda Skarbonkiewicz, que triunfou por 15 a 8.

O Campeonato Pan-Americano de esgrima pode ser considerada uma escala importante na caminhada rumo à próxima edição dos Jogos Olímpicos. A competição oferece importantes pontos para o ranking que determina os classificados para Paris 2024.