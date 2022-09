Eric Granado é vice-campeão da Copa do Mundo de MotoE

O brasileiro Eric Granado garantiu o vice-campeonato da temporada 2022 da Copa do Mundo de MotoE, categoria das motos elétricas, ao terminar a prova disputada, neste sábado (3), em Misano (Itália) na 17ª posição. Apesar da frustração de não garantir o inédito título, a colocação é um marco para o motociclismo do Brasil, já que é o melhor resultado de um piloto do país em uma temporada de categoria do Mundial de Motovelocidade (superando o 3º lugar também conquistado por Granado em 2019 na MotoE).

Na prova deste sábado, a penúltima da temporada, o italiano Mattia Casadei terminou em primeiro, o suíço Dominique Aegerter foi o segundo (confirmando o título mundial) e o italiano Matteo Ferrari completou o pódio.

“Sabia que precisava de um bom resultado hoje, então fui para cima com o que tinha desde o princípio […]. Infelizmente não conseguimos o resultado que queríamos, mas 2022 marca uma temporada muito positiva para mim”, declarou o brasileiro.