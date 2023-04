Eventos-teste para a Olimpíada de Paris começam em julho deste ano

Os organizadores dos Jogos de Paris 2024 (Olimpíada e Paralimpíada) definiram na quinta-feira (6) o calendário de eventos-teste da principal competição esportiva do planeta. Serão ao todo 18 eventos somente neste ano, a começar pelo torneio internacional de vela, a partir de 9 de julho, na Marina de Marselha, cidade portuária ao sul da França. Durante a realização dos eventos preparatórios para Paris 2024, os organizadores conseguem identificam problemas e corrigir possíveis falhas antes da abertura dos Jogos, programada para 26 de julho de 2024.

“Estamos em total preparação e este é o momento certo para uma revisão”, disse o chefe de operações Edouard Donnelly, em depoimento ao portal do Comitê Olímpico Internacional (COI). “Eventos-teste são parte de um programa global, que chamamos internamente de preparação. A ideia é treinar as equipes, porque não podemos falhar nos Jogos. Então precisamos treinar muito, testar todos os processos de tomada de decisão e todas as decisões operacionais”.