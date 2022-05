Faixa-Preta, novo quadro do Stadium, estreia nesta quarta

Abordar lutas e artes marciais de maneira instigante para todos os públicos é o mote do novo quadro Faixa-Preta que o programa esportivo Stadium lança nesta quarta (25), às 19h40, na TV Brasil. A reportagem de estreia traz uma entrevista com o atleta de kickboxing Jorginho Pontual e destaca sua trajetória de superação.

Semanal, o espaço da produção jornalística dedicado ao tema busca revelar boas histórias. A ideia é descobrir personagens curiosos, profissionais ou amadores, e mostrar os benefícios das modalidades para a saúde e o bem-estar dos praticantes. Notícias factuais e conteúdos produzidos se intercalam na atração.

O público da emissora pode esperar uma abordagem leve sobre modalidades tradicionais como judô, karatê, taekwondo e boxe, algumas das quais já trouxeram medalhas em Olimpíadas e Paralimpíadas para o país, mas também reportagens que tratem de jiu-jitsu, capoeira e MMA.

O quadro Faixa-Preta apresenta as novidades desses esportes com os principais resultados e a agenda de competições. Sem um formato fixo, a janela para o assunto pode ser em forma de entrevista, matéria especial ou mesmo bate-papo, ao vivo, no estúdio da TV Brasil com Marília Arrigoni e Paulo Garritano, apresentadores do Stadium.

Iniciativa da equipe de esportes do canal público, o quadro busca desmistificar preconceitos, quebrar paradigmas e explicar os bastidores desse universo. Com uma linguagem simples e de fácil compreensão, as matérias pretendem aguçar a curiosidade dos telespectadores para os assuntos exibidos na telinha.

Com destaque para a inserção dos brasileiros no cenário mundial das lutas, a nova atração do Stadium ainda acompanha as jovens promessas do esporte, resgata a memória dos maiores atletas do país e conhece projetos sociais que utilizam o esporte como ferramenta de inclusão.

Emoção marca atração de estreia

Vitórias, fracassos, conquistas, derrotas e redenção. A carreira de um atleta de artes marciais pode envolver várias etapas até chegar ao auge. As pessoas têm diferentes objetivos e sonham em alcançar um patamar específico na sua vida.

Para alguns, a meta é a defesa da vida. Esta é a história que o quadro Faixa-Preta revela na sua estreia com o professor de kickboxing Jorginho Pontual. O combate e a resistência ao crime organizado são passagens marcantes na sua trajetória.

Mais do que uma história de superação, o especial contempla o exercício diário de acreditar. O atleta de 37 anos traz o desejo de fazer a diferença, contribuir para a construção de um mundo melhor e oferecer esperança para pessoas de todas as idades que têm no esporte uma oportunidade.

Apoiado pelo mestre Daniel Mattos, Jorginho criou um projeto social na comunidade em que vive e se sente realizado com o trabalho que desenvolve. Com reportagem de Igor Santos, o programa mostra que o esporte não se resume às técnicas de combate e pode ultrapassar os limites do ringue.

Próximas semanas

As produções do quadro mostram o trabalho de iniciantes e profissionais. Também destacam a filosofia por trás dos esportes e a importância do exemplo e de valores como respeito e educação. A admiração dos alunos pelos seus mestres é lembrada no decorrer dos episódios.

O programa explica como o incentivo à prática esportiva desde a infância motiva as novas gerações a manter hábitos saudáveis. Muitas vezes, as crianças observam em atletas consagrados a referência para suas vidas. Esses ídolos podem inspirar disciplina e até estimular que os jovens desenvolvam vocação esportiva e ingressem em uma carreira na área.

As próximas edições do quadro Faixa-Preta apresentam temas como o uso de artes marciais pelas forças de segurança, o interesse das mulheres em praticar esportes de luta e o lançamento de obras temáticas da literatura.

Sobre o programa

No ar de segunda a sexta, ao vivo, às 19h40, na TV Brasil, com 20 minutos de duração, o Stadium é apresentado pelos jornalistas Marília Arrigoni e Paulo Garritano. O programa se diferencia pela abordagem analítica e por trazer pautas aprofundadas.

A atração investe em reportagens especiais e destaca conteúdos que são pouco abordados na cobertura da mídia comercial. Assim, a proposta do Stadium é valorizar o esporte amador, além de abrir espaço para modalidades olímpicas e paralímpicas.

A produção esportiva também busca fomentar a inclusão. Desde 2016, o Stadium promove mais acessibilidade na telinha ao apresentar a interpretação dos conteúdos na Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Considerado um dos programas esportivos mais longevos da televisão brasileira, está no ar há mais de 40 anos, desde a década de 1970, primeiro na TV Educativa do Rio de Janeiro e, a partir de 2008, na TV Brasil, emissora pública que a sucedeu.

A revista eletrônica já foi transmitida diariamente, chegou a ser semanal e, em novembro de 2016, voltou a ser diária. A atração faz parte da história do esporte nacional ao acompanhar a trajetória de novos talentos desde as categorias de base e apresentar a cobertura sobre nomes consagrados.

O Stadium busca mostrar, sob uma perspectiva diferente, as atividades que movimentam o mundo do esporte. O programa incentiva a participação de atletas que ainda não têm reconhecimento, mas que representam grandes promessas de conquistas para o país.

O programa também conta com um time de repórteres, atletas, técnicos e comentaristas. A produção aborda esportes de todas as modalidades, dos radicais aos de aventura, passando pelos olímpicos e paralímpicos, com um olhar atento para a formação das novas gerações.

