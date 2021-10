Felipão deixa comando técnico do Grêmio após derrota para Santos

O treinador Luiz Felipe Scolari não resistiu à derrota do Grêmio para o Santos neste domingo (10) e deixou o comando técnico do Tricolor gaúcho, penúltimo colocado da Série A do Campeonato Brasileiro. A decisão foi anunciada no início da madrugada desta segunda-feira (11), após acordo com o treinador.

Grêmio e Felipão informam acordo para encerramento do vínculo. Leia em: https://t.co/sGjE3dtTYU — Grêmio FBPA (@Gremio) October 11, 2021

Felipão foi contratado em julho deste ano, no lugar do treinador Thiago Nunes, com a missão de tirar o Tricolor da zona de rebaixamento, mas não teve êxito. Antes da derrota fora de casa neste domingo (10), o clube já amargava uma sequência negativa: perdeu para o Athletico-PR e Sport, e empatou com o Cuiabá nas últimas rodadas.

Esta foi a quarta passagem de Felipão pelo Grêmio, com o qual já foi bicampeão da Libertadores. Desde 7 de julho, quando assumiu o comando da equipe, foram nove vitórias, três empates e nove derrotas.

Junto com o técnico também deixaram o Tricolor os auxiliares Carlos Pracidelli e Paulo Turra e o preparador físico Anselmo Sbragia.