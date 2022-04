Fifa anuncia horários e locais de jogos do Brasil na Copa do Catar

A Fifa anunciou no início da noite desta sexta-feira (1) os horários e locais dos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. No sorteio realizado mais cedo haviam sido definidos apenas os adversários e a ordem das partidas.

Final match schedule 🏟️ for the FIFA ⚽️ #WorldCup Qatar 🇶🇦 2022™ published ➡️ https://t.co/cLSmws7sYS. Tickets 🎟️ back on sale on 5 April via https://t.co/N8oxitnzbJ! pic.twitter.com/39KhdHrx9s — FIFA Media (@fifamedia) April 1, 2022

Assim, o Brasil, que está no grupo G do Mundial, estreará no dia 24 de novembro (uma quinta-feira), a partir das 16h (horário de Brasília), no estádio Lusail contra a Sérvia.

O segundo compromisso da equipe comandada pelo técnico Tite será no dia 28 de novembro (uma segunda-feira), a partir das 13h, contra a Suíça no estádio 974.

E a última partida da seleção pela primeira fase da competição terá como palco novamente o estádio Lusail, desta vez no dia 2 de dezembro, a partir das 16h, contra Camarões.