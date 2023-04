Fifa sorteia grupos da Copa do Mundo sub-20 de futebol masculino

A seleção brasileira sub-20 de futebol masculino conheceu nesta sexta-feira (21) os seus adversários na fase de grupos da Copa do Mundo da categoria. Em sorteio realizado pela Fifa em Zurique (Suíça) foi definido que o Brasil enfrenta na primeira etapa da competição (que será disputada entre 20 de maio e 11 de junho na Argentina) a Itália, a Nigéria e a República Dominicana.

A estreia da seleção canarinho na competição será contra a Squadra Azzurra, em data ainda a ser definida pela Federação Internacional de Futebol (Fifa). O Brasil já conquistou o Mundial sub-20 em cinco oportunidades: 1983, 1985, 1993, 2003 e 2011.

🏆 The stage is set. Which nation will lift the FIFA #U20WC trophy?

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 21, 2023