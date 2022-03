Flamengo anuncia o zagueiro Pablo, que estava na Rússia

O Flamengo anunciou nesta segunda-feira (14) a contratação do zagueiro Pablo. O jogador de 30 anos, que estava no Lokomotiv Moscou (Rússia), assinou até o final de 2025.

“O Flamengo é um time europeu no Brasil, pois tem toda a estrutura e elenco com muita qualidade. Com certeza vamos brigar por todos os títulos do ano. Estrutura impecável, não deixa a desejar para nenhum time na Europa”, declarou Pablo em entrevista à Fla TV.

Segundo o atleta, a invasão da Ucrânia pela Rússia influenciou na sua decisão de mudar de equipe: “Situação bem difícil de guerra entre dois países, dificulta muito a nossa situação fora do país. Com as sanções à Rússia, dificulta muito para mandar dinheiro para o Brasil. Tem muita gente que precisa dessa parte financeira dos jogadores”.

Outra equipe a anunciar, nesta segunda, um defensor que estava na Rússia foi o Atlético-MG. O Galo chegou a um acordo com o Krasnodar (Rússia) para repatriar o paraguaio Junior Alonso.

O zagueiro foi peça importante nas últimas temporadas do Galo, disputando 89 jogos e conquistando títulos como o Brasileirão (2021), a Copa do Brasil (2021) e o Campeonato Mineiro (2020 e 2021).