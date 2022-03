Flamengo e Vasco buscam primeira vaga na final do Campeonato Carioca

Flamengo e Vasco voltam a se encontrar, a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (20) no estádio do Maracanã, para definir quem será o primeiro finalista do Campeonato Carioca. A Rádio Nacional transmite o jogo decisivo ao vivo.

Após vencer o jogo de ida, disputado na última quarta-feira (16), o Rubro-Negro chega ao segundo jogo da semifinal com uma considerável vantagem, isto porque obriga o Cruzmaltino a triunfar por dois ou mais gols de diferença para avançar.

Mais um dia de treinamento concluído no CT Ninho do Urubu. Foco total na preparação para o segundo jogo da semi do @cariocao. #VamosFlamengo 📸: @mcortesdasilva8 /CRF pic.twitter.com/abPo9ZZBaX — Flamengo (@Flamengo) March 18, 2022

O Flamengo chega ao Clássico dos Milhões com um problema certo, o atacante Bruno Henrique está fora da partida por causa de uma lesão no ombro. Desta forma, a tendência é que o técnico português Paulo Sousa opte pela entrada de Lázaro na equipe, jogador que tem recebido oportunidades nesta posição.

A boa notícia fica por conta do zagueiro David Luiz, que se recuperou de uma torção no joelho sofrida na última quarta-feira. Desta forma, o Flamengo pode entrar em campo com a seguinte formação: Hugo; Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Matheuzinho, Willian Arão, João Gomes (Andreas Pereira) e Lázaro; Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabriel Barbosa.

Já o Vasco chega sem problemas à partida. Assim, caso o técnico Zé Ricardo opte por repetir a escalação da ida, a equipe de São Januário deve entrar em campo com a seguinte formação: Thiago Rodrigues; Léo Matos, Anderson Conceição, Quintero e Edimar; Zé Gabriel, Juninho, Weverton e Nenê; Gabriel Pec e Raniel.

Segundo o goleiro Thiago Rodrigues, mesmo com a desvantagem a equipe não pode deixar de confiar na classificação: “Independentemente do que se fala, temos que acreditar. O Zé Ricardo [técnico] sempre fala que o Vasco é para quem acredita, e é com esse espírito que vamos para o jogo”. Além disso, a equipe de São Januário recebeu uma dose extra de ânimo no último sábado (19), quando realizou um treino aberto que contou com uma grande presença da torcida vascaína.

Nunca vão entender esse amor… 🎶💢 📸 Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/ORIBxXJqB1 — Vasco da Gama (@VascodaGama) March 19, 2022

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Flamengo e Vasco com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e reportagem de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: