Flamengo goleia Maringá para se garantir nas oitavas da Copa do Brasil

O Flamengo goleou o Maringá por 8 a 2, nesta quarta-feira (26) no estádio do Maracanã, e se garantiu nas oitavas de final da Copa do Brasil. O resultado foi mais do que suficiente para o Rubro-Negro compensar a derrota de 2 a 0 para a equipe paranaense no confronto de ida.

FIIIIIIIIIIIIIIM DE JOGO NO MARACA! O MENGÃO goleia o Maringá por 8 a 2 com gols de Thiago Maia, Pedro (4), Gabi, Gerson e Cebolinha e vai às oitavas de final da Copa do Brasil! Vamooooooos! #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/wtTmq1hDSm — Flamengo (@Flamengo) April 27, 2023

Na primeira partida da Copa do Brasil sob o comando do técnico argentino Jorge Sampaoli, a equipe da Gávea começou pressionando para reverter o placar adverso do jogo de ida. E esta postura deu resultado cedo. Logo aos 2 minutos Everton Cebolinha cobrou escanteio na área. A bola foi afastada parcialmente e sobrou para Thiago Maia, que bateu forte para superar o goleiro Dheimison.

E foi na bola parada que o Flamengo voltou a marcar. Aos 18 minutos foi a vez de o centroavante Pedro aproveitar nova cobrança de escanteio de Cebolinha para marcar de cabeça. E o Rubro-Negro conseguiu reverter a vantagem do Maringá aos 29 minutos, quando Gabriel Barbosa cobrou pênalti com muita categoria para fazer o terceiro da equipe carioca.

Mas, aos 38 minutos, a equipe paranaense ensaiou uma reação quando descontou com um gol contra de Fabrício Bruno. Porém, o Flamengo foi para o intervalo em situação confortável graças a um belo gol do meio-campista Gérson aos 48 minutos.

O Rubro-Negro manteve o domínio na etapa final. E, logo aos 12 minutos, chegou ao seu quinto na partida em bela jogada de Everton Cebolinha. Após tabela com Gabriel Barbosa, o atacante driblou o goleiro e tocou para o fundo da meta vazia.

Aos 19, o Maringá voltou a marcar, mas a equipe de Jorge Sampaoli confirmou sua classificação graças a mais três gols de Pedro: aos 21, aos 39 e aos 42 minutos.

Classificação com empate

Outro gigante do futebol brasileiro a avançar foi o Palmeiras. Após triunfar na ida por 4 a 2, o técnico Abel Ferreira mandou ao gramado do Parque do Sabiá, em Uberlândia, uma equipe alternativa que empatou em 1 a 1 com o Tombense.

PAPO DE CLASSIFICADO! Levanta a mão quem tá na próxima fase da @CopaDoBrasilBR! 👋👀 🏆 Tombense 1 x 1 Palmeiras (3-5)

⚽️ Breno Lopes#AvantiPalestra #TOMxPAL#VerdãoDoBrasil pic.twitter.com/8a4AXBXLqZ — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 27, 2023

Mesmo sem contar com alguns de seus principais jogadores, o Verdão abriu o placar aos 12 minutos com Breno Lopes. Já a equipe mineira só conseguiu descontar aos 40 da etapa final, quando Fabinho falhou na saída de bola e permitiu que Alex Sandro dominasse e batesse na saída de Weverton.

Galo avança

O Atlético-MG também se classificou, mas com mais emoção. Depois de uma vitória de 2 a 1 sobre o Brasil de Pelotas na ida, o Galo garantiria sua vaga nas oitavas de forma direta até com um empate. Porém, a equipe mineira começou atrás no placar, após gol de Márcio Jonatan logo aos 17 do primeiro tempo.

💪🏾⚫⚪ FIM DE JOGO NO BENTO FREITAS! NUM JOGO EMOCIONANTE, O ATLÉTICO EMPATA COM O BRASIL DE PELOTAS E ESTÁ CLASSIFICADO PARA AS OITAVAS DE FINAL DA @COPADOBRASILCBF! ⚽ @zarachomatiasf1 marcou para o Alvinegro#VamoGalo #GEBxCAM 🏴🏳️ pic.twitter.com/1urnOEevbl — Atlético (@Atletico) April 27, 2023

A partir daí o Xavante se fechou atrás, apostando nos contra-ataques. Com isso, o Atlético-MG sofreu muito para marcar o gol do empate, que saiu apenas aos 43 minutos da etapa final com Zaracho.

Vaga nos pênaltis

No entanto, a classificação mais emocionante da noite foi a do Corinthians. Após perder na ida de 2 a 0 para o Remo no Mangueirão, em Belém, o Timão devolveu o placar nesta quarta em Itaquera, com gols de Adson e Roger Guedes, e decidiu a vaga nas penalidades máximas. Na disputa de pênaltis a equipe do Parque São Jorge foi mais eficiente para triunfar por 5 a 4.

ESTAMOS CLASSIFICADOS PARA AS OITAVAS DE FINAL DA COPA DO BRASIL!!!! AQUI É CORINTHIANS!!!!!!!!! Corinthians 2 (5) 🆚 (4) 0 Remo ⚽ Adson

⚽ Róger Guedes#DiaDeCorinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/Ly0WjlVpvE — Corinthians (@Corinthians) April 27, 2023

Outros resultados

Águia de Marabá 0 x 2 Fortaleza

Sport 2 x 0 Coritiba

Santos 1 x 0 Botafogo-SP