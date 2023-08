Flamengo recebe Olimpia no Maracanã pelas oitavas da Libertadores

O Flamengo recebe o Olimpia (Paraguai), a partir das 21h (horário de Brasília) desta quinta-feira (3) no estádio do Maracanã, pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores. A Rádio Nacional transmite a partida ao vivo.

Dentro das quatro linhas a equipe comandada pelo técnico argentino Jorge Sampaoli vai muito bem, com apenas uma derrota nos últimos 21 jogos. Além disso, está viva nas três competições que disputa: Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores.

Porém, fora do gramado o momento é de turbulência na Gávea. Isto porque o atacante Pedro publicou em seu perfil em uma rede social que foi agredido com um soco no rosto pelo preparador físico Pablo Fernández. O membro da comissão do técnico argentino Jorge Sampaoli foi demitido, enquanto o centroavante, que se recusou a aquecer no jogo do último sábado (29) contra o Atlético-MG pelo Brasileiro, acabou sendo punido com uma suspensão por uma partida, justamente contra o Olimpia, e com uma multa.

Já o Olimpia chega à partida após uma sequência negativa de cinco jogos: dois empates e três derrotas. Porém, na fase de grupos da Libertadores a equipe paraguaia protagonizou uma grande campanha, com quatro vitórias e dois empates, o que a levou a se classificar como primeira colocada do Grupo H. Já no Campeonato Paraguaio o Olímpia ocupa a penúltima posição da classificação do Torneio Clausura, com um ponto conquistado em quatro jogos.

🔝🇵🇾 ¡Invicto! 🖤🤍 Los números del tricampeón @elClubOlimpia, con una de las mejores campañas rumbo a los Octavos de Final de la CONMEBOL #Libertadores. pic.twitter.com/rqdcxWwphL — CONMEBOL Stats (@CONMEBOLStats) July 18, 2023

Flamengo e Olimpia já se enfrentaram em 16 oportunidades na história, com sete vitórias do Rubro-Negro e quatro vitórias dos paraguaios, além de cinco empates.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Flamengo e Olimpia com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e reportagem de Bruno Mendes. Você tomou o Show de Bola Nacional aqui:

* Colaboração de Pedro Dabés (estagiário) sob supervisão de Paulo Garritano.