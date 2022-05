Flamengo recebe Universidad Católica pela Libertadores no Maracanã

Após 12 dias fechado para o plantio da grama de inverno, o Maracanã reabrirá nesta terça-feira (17), a partir das 21h30 (horário de Brasília), para o jogo entre Flamengo e Universidad Católica (Chile) pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

O jogo, que é válido pelo Grupo H da competição sul-americana, pode sacramentar a classificação do Rubro-Negro carioca para a próxima fase da competição.

Finalizada a preparação para a partida contra a Universidad Católica pela @LibertadoresBR. ✔️ #VamosFlamengo pic.twitter.com/FmuVEqMhx2 — Flamengo (@Flamengo) May 16, 2022

O time da Gávea é o líder da chave com 10 pontos, após três vitórias e um empate. Alguns jogadores ainda seguem fora do time por conta de contusão, como os goleiros Santos e Diego Alves, o lateral Filipe Luís e o zagueiro Fabrício Bruno. Também estão fora o meia Vitinho e o zagueiro Gustavo Henrique, que já começaram o trabalho de transição, mas seguem sem condição de jogo.

A boa notícia no Flamengo é que Rodrigo Caio treinou normalmente no CT do Ninho do Urubu. O zagueiro levou uma pancada durante o empate de 2 a 2 com o Ceará, no último sábado (14), e chegou a preocupar.

Se na Libertadores a equipe carioca vai bem, o mesmo não se pode dizer no Brasileirão, onde o time do técnico Paulo Souza amarga a 16ª posição: “Infelizmente, os momentos não têm sido benéficos. Mas vamos continuar acreditando nas nossas ideias e, com certeza, as coisas irão virar”.

Além do jogo desta terça, o Flamengo terá outros quatro compromissos seguidos no Maracanã: contra Goiás, Sporting Cristal (Peru), Fluminense e Fortaleza. A sequência é vista como definidora do futuro de Paulo Souza no Flamengo. Vale lembrar que o técnico português assumiu o clube da Gávea há pouco mais de quatro meses.