Flu busca vitória fora de casa para se manter vivo na Sul-Americana

Não está fácil para o Fluminense. Na terceira posição do Grupo H, com sete pontos, o Tricolor não pode pensar em perder na Argentina nesta quinta-feira (19) para o Unión Santa Fe, a partir das 19h15 (horário de Brasília), no Estádio 15 de Abril. Uma vitória do adversário automaticamente elimina qualquer chance de o Flu passar para a próxima fase da Copa Sul-Americana.

O empate não é bom, teria que vencer o Oriente Petrolero por 6 gols de diferença na última rodada e torcer por um empate entre Junior Barranquilla e Unión Santa Fe.

O meio-campista Yago Felipe sabe da importância da partida.

“É uma final, uma decisão, um jogo muito importante dentro da chave que está embolada. Mas a gente almeja a classificação”, garantiu o jogador.

O retrospecto recente joga a favor do Fluminense. Afinal, desde que o técnico Fernando Diniz assumiu a equipe foram quatro jogos, três vitórias e um empate. O treinador não vai poder contar com Fred, que segue com problema de visão dupla no olho esquerdo, e Felipe Melo, que ainda faz trabalho de transição. Por outro lado, tem o retorno de Paulo Henrique Ganso, que treinou normalmente.

O adversário do Tricolor não vem bem: apenas uma vitória nos últimos sete jogos, mas sabe que sair com os três pontos de campo hoje é fundamental para a classificação. O técnico Gustavo Munúa não vai contar com o zagueiro Corvalán, suspenso por ter tomado cartão vermelho na última partida, o goleiro Mayana e o goleiro Blasi, que se recuperam de lesão.