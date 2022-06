Fluminense domina Botafogo e vence com golaço de Manoel no Brasileirão

Absoluto do início ao fim, o Fluminense derrotou o Botafogo por 1 a 0, na tarde deste domingo (26), no Estádio Nilton Santos, com um golaço do zagueiro Manoel. Com o resultado na 14ª rodada da Série A, o Tricolor chegou aos 21 pontos e entrou no G6 do Campeonato Brasileiro. Já o Glorioso ficou com 18 pontos, e ocupa a 10ª posição na tabela.

FLUMINENSE WINS! MANOEL SCORES AND THE WARRIORS TEAM BEAT BOTAFOGO! LETSSS GOOOOO! pic.twitter.com/6qCIdclIx7 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 26, 2022

O Fluminense tomou conta desde o apito inicial do árbitro Anderson Daronco. Com muita posse de bola e intensa troca de passes, o time comandado pelo técnico Fernando Diniz chegava com facilidade na área adversária, mas encontrava muita dificuldade em finalizar.

O Botafogo até assustou nos primeiros minutos e conseguiu acertar contra-ataques, como o puxado por Matheus Nascimento, aos 14 minutos. Só que o Alvinegro, aos poucos, foi recuando cada vez mais até que o confronto virou um jogo de ataque contra defesa.

A melhor opção do Fluminense em campo era a construção de jogadas iniciada por John Arias e finalizada por Cano, mas o argentino não estava em uma tarde inspirada. Durante todo o primeiro tempo, o Tricolor esbarrou na defesa, principalmente pelas boas atuações dos argentinos Joel Carli e Cuesta. A melhor oportunidade surgiu aos 43 minutos. Samuel Xavier tocou para Arias, que arriscou de perna direita. A bola desviou em Cuesta e encobriu Gatito Fernandez, passando muito perto da trave direita.

Intervalo de jogo no Nilton Santos: Botafogo 0 x 0 Fluminense. #TimeToSetFire 📸 Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/6ev2h5PN7C — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 26, 2022

O Botafogo voltou ainda mais recuado para o segundo tempo, e o Fluminense não conseguia furar a defesa dos donos da casa. Mesmo sendo dominado, o Glorioso quase abriu o placar, aos 33 minutos. Tchê Tchê lançou para Saravia pela direita, e o lateral cruzou para Erison, sozinho na área, cabecear para fora.

De tanto insistir, o Fluminense chegou ao gol da vitória. André descolou lançamento para Caio Paulista. O camisa 70 tocou para Manoel que, com calma de artilheiro, driblou Gatito e Cuesta em um toque e fuzilou de canhota para estufar a rede do Botafogo. Um golaço.

O Botafogo até tentou reagir no fim, com o trio de zaga indo para o ataque em bolas alçadas na área, mas não levou perigo ao gol de Fábio.

Na próxima rodada, o Fluminense enfrenta o Corinthians, sábado (02/07), no Maracanã, às 16h30 (horário de Brasília). Já o Botafogo folga esta semana e volta a campo contra o Bragantino no próximo dia 4 de julho, às 20h, no Estádio Nabi Abi Chedid.

Tudo igual na Ressacada! Jogo disputado… pic.twitter.com/IoGLrMD3bT — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) June 26, 2022

Líder Palmeiras empata em 2 a 2 com Avaí fora de casa

Jogando com apoio da torcida no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, o Avaí saiu na frente com gol do atacante Bissoli, já nos acréscimos do primeiro tempo. Na volta do intervalo, logo aos dois minutos, Gustavo Scarpa deixou tudo igual, com gol de pênalti. O Verdão chegou a virar aos 20 minutos do segundo tempo, com chute rasteiro do atacante Rony. Mas cinco minutos depois, Jean Pereira empatou para o Leão da Ilha após linda cobrança de falta, sem chance para o goleiro Weverton. O Verdão segue líder da Série A, com 29 pontos, três a mais que o Corinthians, segundo colocado. Já o Avaí soma 18 e ocupa a 11ª posição na tabela.