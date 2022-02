Fluminense encara Portuguesa de olho na liderança do Carioca

Embalado por quatro vitórias consecutivas, sendo duas nos clássicos contra Flamengo e Botafogo, o Fluminense pode assumir a liderança do Campeonato Carioca neste domingo (13). O Tricolor recebe a Portuguesa-RJ no estádio Nilton Santos, às 16h (horário de Brasília), pela sexta rodada da competição. O jogo será transmitio ao vivo da Rádio Nacional, com narracão de Rodrigo Campos, comentários de Mário Silva, reportagem de Rafael Monteiro e plantão de notícias com Bruno Mendes.

A equipe das Laranjeiras ocupa a segunda posição do Estadual, com 12 pontos. A ponta da tabela é do Vasco, que terá o clássico com o Botafogo também neste domingo (13), às 20h, no Castelão, em São Luís. Em caso de vitória sobre a Portuguesa e de tropeço Cruzmaltino (empate ou derrota), o Tricolor assume o primeiro lugar do Cariocão.

A Lusa, por sua vez, busca a reabilitação após a derrota para Vasco, em São Januário, por 1 a 0, na última quarta-feira (9). O clube da Ilha do Governador está na quinta posição, com sete pontos, três atrás do Flamengo, quarto colocado e último time na zona de classificação às semifinais do Carioca, o chamado G4.

Para encarar a Portuguesa, o técnico Abel Braga não terá o volante Felipe Melo, que levou o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, na última quinta (10). O zagueiro David Duarte deverá ser o substituto. O lateral Calegari, por sua vez, cumpriu suspensão no clássico e está novamente à disposição, mas Samuel Xavier tende a ser o titular.

O Tricolor deve ir à campo com Marcos Felipe; Nino, David Duarte e David Braz; Samuel Xavier, André, Yago Felipe e Cris Silva; Luiz Henrique, Fred e Willian Bigode.

A Portuguesa, comandada pelo treinador Marcus Paulo Grippi, deve repetir a formação que encarou o Vasco na quarta (9). O provável time terá Carlão; Watson, Marcão, Leandro Amaro e Sanchez; Sidney, Jhonnatan e Patrick; Maikinho, Romarinho e Bruno Santos.