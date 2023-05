Fluminense enfrenta Corinthians tentando retomar o caminho de vitórias

O Fluminense vai até Itaquera, em São Paulo, para enfrentar o Corinthians, a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (28), tentando retomar o caminho das vitórias após um empate pela Copa do Brasil (diante do Flamengo) e derrotas no Brasileiro (no clássico com o Botafogo) e na Libertadores (para o boliviano The Strongest). A Rádio Nacional transmite a partida ao vivo.

A equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz tenta encerrar esta incômoda sequência, que tem levado parte da torcida tricolor a questionar a opção do Fluminense de atuar na maior parte dos jogos com força máxima mesmo estando em três frentes diferentes: Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.

De volta ao Brasil, de volta aos treinos. Domingo tem @Brasileirao! 📸 Marcelo Gonçalves/FFC pic.twitter.com/YVd7N8tRFB — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 26, 2023

Com um elenco curto, o Tricolor finalmente decidiu poupar a equipe na última quinta, quando foi derrotado pelo The Strongest em partida disputada nos 3.600 metros de altitude da cidade de La Paz. “Com a nossa maratona de jogos, a sequência que vamos ter com Corinthians [pelo Brasileiro] e Flamengo [pelas oitavas da Copa do Brasil], tínhamos que poupar em algum momento. O melhor momento para poupar era esse, pois o desgaste aqui [na altitude] é desumano. Trazer para cá [La Paz] jogadores como Marcelo, Felipe Melo e Ganso, jogadores que têm mais dificuldade de recuperação por causa da idade e que estão vindo em uma sequência, não teríamos os caras da maneira adequada no domingo e na quinta provavelmente não. O planejamento foi pensando na sequência e trazer um time com saúde que conseguiu competir”, declarou Diniz em entrevista após partida pela competição continental.

Para sair com a vitória, o atacante argentino Germán Cano é a grande esperança da torcida tricolor. Já são 24 gols no ano para o centroavante. A expectativa é de que em Itaquera o técnico Fernando Diniz mande a campo o que tem de melhor.

Já o Corinthians chega em meio a uma sequência de oito jogos sem vitórias somando todas as competições. Um trunfo do Timão será o apoio de sua fiel torcida.

Um dos fatores que justifica a má fase do Corinthians é a pouca produção ofensiva. Nos últimos cinco jogos, o Corinthians só marcou um gol, em cobrança de pênalti, no empate por 1 a 1 contra o São Paulo.

Na temporada inteira o Timão tem média próxima de um gol por jogo (32 gols em 27 partidas). O atacante Róger Guedes é o responsável por quase metade dos gols do time no ano (15) e é a grande esperança da equipe de acabar com a crise em Itaquera. Com muitas trocas no ano, o clube sofre nos bastidores com as mudanças no comando técnico. Em 2023 o Corinthians já foi dirigido por quatro treinadores à beira do campo: Fernando Lázaro, Cuca, Danilo e agora Vanderlei Luxemburgo.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Corinthians e Fluminense com a narração de André Marques, comentários de Mário Silva, reportagem de Rafael Monteiro e plantão de Rodrigo Campos. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui:

* Colaboração de Pedro Dabés (estagiário) sob supervisão de Paulo Garritano.