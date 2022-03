Fluminense pega Millonarios buscando vaga em competição sul-americana

Buscando uma vaga em uma competição Sul-Americana, o Fluminense enfrenta o Millonarios (Colômbia), nesta terça-feira (1) a partir das 21h30 (horário de Brasília) no estádio de São Januário, pela volta da segunda fase prévia da Copa Libertadores da América.

Isso pode ser dito porque caso consiga avançar na competição, o Fluminense garante ao menos uma vaga na Copa Sul-Americana (para conseguir chegar à fase de grupos da Libertadores é necessário superar ainda a terceira fase prévia do torneio). Mas o Tricolor das Laranjeiras chega com boa vantagem para a partida desta terça, que contará com transmissão da Rádio Nacional, pois venceu os colombianos por 2 a 1 no jogo de ida, disputado na última terça (22).

Apesar saber que contará com grande apoio de sua torcida (pois todos os 19 mil ingressos disponíveis para a partida foram vendidos), o técnico Abel Braga prevê um jogo equilibrado, mas desta vez sem o fator altitude: “Acredito que o time deles não vai mudar nada. Vai ter velocidade, intensidade, só que agora o jogo é no nível do mar, então fica mais igual”.

O Fluminense vem de vitória de 2 a 0 sobre o Vasco pelo Campeonato Carioca, competição em que é líder isolado. A escalação da equipe não deve ser a mesma do último sábado, mas a forma como o Flu atua taticamente deve se manter, independente da vantagem do empate contra o Millonarios para avançar à próxima fase na Libertadores, onde enfrentará o vencedor do confronto entre Olímpia (Paraguai) e Atlético Nacional (Colômbia).

“Não será fácil, mas com menos sofrimento do que foi o primeiro jogo”, declarou Abel.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Fluminense e Millonarios, ao vivo, com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e reportagem de Bruno Mendes.