Fluminense recebe Chapecoense em busca de vaga na Libertadores

O Fluminense recebe a Chapecoense, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quinta-feira (9) no estádio do Maracanã, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. E o Tricolor das Laranjeiras chega ao confronto com o lanterna da competição com um objetivo claro, garantir um vaga direta para a fase de grupos da próxima edição da Taça Libertadores.

Ocupando a 7ª posição da classificação com 51 pontos, o Fluminense tem que vencer o já rebaixado Verdão do Oeste (que tem apenas 15 pontos) e torcer por um tropeço do Bragantino (6º colocado com 53 pontos, que mede forças com o Internacional) para conseguir uma vaga direta para a principal competição de clubes do continente. Mantendo o 7º lugar, o time das Laranjeiras fica na Pré-Libertadores

PREPARAÇÃO FINALIZADA PARA A DECISÃO DE AMANHÃ! 💪🇭🇺 Nos vemos no Maraca, torcida Tricolor! 📸: Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/9bJqYN6y3O — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 8, 2021

Para esta partida o técnico Marcão mandará a campo uma escalação inédita, pois o Tricolor tem quatro jogadores suspensos (Fred, Yago, Wellington e Manoel) e outras duas mudanças serão realizadas, a saída do ponta Caio Paulista, para a entrada do colombiano Jhon Arias, e do lateral Danilo Barcelos, que dá lugar a Marlon.

Assim, o Fluminense deve entrar em campo com a seguinte formação: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Luccas Claro, David Braz e Marlon; André, Martinelli e Cazares; Luiz Henrique, Jhon Arias e Bobadilla.

Se a equipe carioca busca alçar voos mais altos com esta partida, para a Chapecoense a conquista dos três pontos representa evitar a pior campanha de uma equipe na história da era dos pontos corridos do Brasileiro.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Fluminense e Chapecoense com a narração de Rodrigo Campos e comentários de Waldir Luiz e André Luiz Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: