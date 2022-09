Fluminense recebe Fortaleza tentando retomar vitórias no Brasileiro

Tentando retomar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro, o Fluminense recebe o Fortaleza, a partir das 19h (horário de Brasília) deste sábado (10) no estádio do Maracanã. A Rádio Nacional transmite a partida, válida pela 26ª rodada da competição nacional, ao vivo.

A equipe das Laranjeiras chega ao confronto em um momento de instabilidade na temporada, após cair da 2ª para a 5ª posição da classificação, com 42 pontos, ao somar uma derrota e um empate nas duas últimas rodadas.

O Fluminense me domina. 📸: Mailson Santana/FFC pic.twitter.com/gufm3H5lwx — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 9, 2022

Para esta partida, o técnico Fernando Diniz deve continuar procurando o substituto do meio-campista Nonato, que foi para o Ludogorets (Bulgária). Segundo o comandante do tricolor, que escalou Nathan diante do Athletico-PR, Yago Felipe e Martinelli também são opções.

O certo é que o Fluminense terá pela frente um dos adversários sobre o qual alcançou os melhores resultados na temporada, uma vitória pelo turno do Brasileiro, e um triunfo e um empate que valeram a classificação para a semifinal da Copa do Brasil.

Mas, apesar do retrospecto positivo, o colombiano Jhon Arias não espera facilidade no Maracanã: “Esperamos um jogo difícil. Nós pegamos o Fortaleza na Copa do Brasil, e dá para perceber que é um time combativo, um time com grandes jogadores, mas nós estamos preparados”.

Já para o Fortaleza o confronto com o Fluminense marca o início de uma sequência de jogos fora de casa pelo Brasileiro. Das cinco próximas partidas pela competição, quatro serão como visitante, condição na qual apresenta 41% de aproveitamento.

Treino de hoje concluído. ✅ Amanhã tem Leão em campo! 📸 Mateus Lotif/FEC#FortalezaEC pic.twitter.com/uqBh4miSM8 — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) September 9, 2022

Em entrevista coletiva, o atacante Thiago Galhardo admitiu que o desafio de superar o Tricolor das Laranjeiras no Rio de Janeiro é grande, especialmente quando se considera a força do elenco adversário: “O Fluminense propõe jogo todo tempo, dentro e fora de casa. Apresenta uma forma de jogar agressiva. O André é o futuro da seleção, o Ganso dispensa comentários, o Cano é o melhor finalizador do Brasil e o Fábio está em grande fase. São grandes jogadores com um padrão de jogo bem formado”.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Fluminense e Fortaleza com a narração de André Marques, comentários de Mario Silva, reportagem de Rafael Monteiro e plantão de Wagner Gomes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: