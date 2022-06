Fortaleza bate Fla no Maracanã e conquista 1ª vitória no Brasileiro

Mais de 60 mil rubro-negros saíram do Maracanã de cabeça quente. O Fortaleza, lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro, venceu o Flamengo por 2 a 1 neste domingo, pela 9ª rodada do Brasileirão, conquistando a primeira vitória na competição e deixando uma crise no adversário. A torcida carioca hostilizou o técnico Paulo Sousa, o vice-presidente Marcos Braz e vaiou a equipe.

Com o resultado, o Flamengo ocupa momentaneamente a 10ª posição, com 12 pontos conquistados. Já o Leão do Pici soma cinco pontos, e segue na última colocação.

O Fortaleza começou a partida na defesa, não dando espaços para o Flamengo atacar. Com dificuldades na criação, o Rubro-Negro não levava perigo ao gol de Marcelo Boeck. O contra-ataque do Leão do Pici funcionou e o time carioca mostrou fragilidade defensiva. Os visitantes foram ganhando espaço e confiança para atacar e, já na metade do primeiro tempo, dominava a partida e tinha perdido duas chances incríveis de abrir o placar.

Aos 5 minutos, Robson recebeu lançamento e, cara a cara com o goleiro Hugo, acabou finalizando na trave. A segunda grande oportunidade foi de Romarinho, aos 23 minutos. O camisa 11 apareceu sozinho dentro da grande área e chutou forte, na rede pelo lado de fora. A terceira tentativa foi fatal. Willian Arão tocou errado e Jussa recuperou a bola. Ele passou para Robson, que bateu por cima de Hugo para fazer o primeiro.

O Flamengo se perdeu completamente em campo e o Fortaleza passou a trocar passes com facilidade no campo de ataque. O segundo quase saiu aos 47 minutos, com Pikachu, após boa jogada. O castigo veio logo depois. Na única jogada trabalhada do rubro-negro no primeiro tempo, Everton Ribeiro passou para Ayrton Lucas, que devolveu para o camisa 7 chutar de primeira e deixar tudo igual.

Os números da partida de hoje. Lutar e acreditar até o fim! Sempre!👊 📊 @sofascorebr_oficial#FortalezaEC #Brasileirão pic.twitter.com/Pt49sT1sq7 — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) June 5, 2022

A segunda etapa começou com a chance de o Flamengo praticamente garantir a vitória. Aos 3 minutos, Marcelo Benevenuto cometeu pênalti em Pedro. O árbitro Leandro Vuaden confirmou a penalidade após conferir o lance no VAR. O próprio Pedro foi para a cobrança, mas acertou na trave.

O Flamengo melhorou em relação ao primeiro tempo, com as entradas de Vitinho, Thiago Maia e David Luiz nos lugares de João Gomes, Willian Arão e Pablo. Mesmo com as alterações feitas no intervalo e com o pênalti perdido, o time não teve outra chance de marcar. O Fortaleza, por outro lado, chegava sempre perigosamente, com a defesa adversária aberta.

O gol da vitória do Leão do Pici saiu aos 46 minutos. Filipe Luís errou passe no meio de campo, Romero avançou pela esquerda, driblou Matheuzinho e chutou para a boa defesa de Hugo. No rebote, Hércules arrematou de perna esquerda para fazer o segundo e fechar o placar.

Na próxima rodada, o Flamengo enfrenta o Bragantino, quarta-feira (08), às 20h30min, no Nabi Abi Chedid. O Fortaleza recebe o Goiás no Castelão, na quinta-feira (09), às 20h (horário de Brasília).