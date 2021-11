Fred volta a marcar e Fluminense derrota América-MG

O Fluminense deu um passo importante na luta por uma vaga para a próxima edição da Copa Libertadores. O time das Laranjeiras derrotou o América-MG por 2 a 0, na noite deste domingo (21) no estádio do Maracanã em partida na qual o atacante Fred encerrou um longo jejum de gols.

VEEEEEEEENCE O FLUMINENSE! Com gols de Luiz Henrique e Fred, o Fluzão sai do Maraca com os três pontos após vitória por 2 a 0 contra o América-MG! NEEEEEEEEEENSE! 🇭🇺🇭🇺🇭🇺 pic.twitter.com/Jq7oyI8HK7 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 21, 2021

Com os três pontos a equipe carioca subiu para a 7ª posição da classificação com 48. Já para o Coelho a derrota fora de casa representou a permanência com 45 pontos, na 10ª posição.

A vitória da equipe das Laranjeiras começou a ser construída aos 43 minutos do primeiro tempo. Após a bola ser levantada na área em cobrança de falta, Caio Paulista tocou de cabeça para Nino, que rolou para Luiz Henrique, que apenas empurrou para o fundo do gol.

Fim do primeiro tempo no Maraca! O Fluminense está vencendo o América-MG por 1 a 0! VAAAAAMOS, FLUZÃO! 🇭🇺🇭🇺 pic.twitter.com/wVbYOUBX3H — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 21, 2021

E o triunfo do Fluminense foi confirmado aos 37 minutos do segundo tempo, quando Fred cobrou pênalti com perfeição para ampliar para 2 a 0 e marcar o seu gol de número 196 com a camisa tricolor (encerrando um jejum de quase dois meses).

O Tricolor volta a entrar em campo pela competição na quarta-feira (24), quando recebe o Internacional no Maracanã. Três dias depois o Coelho mede forças com o Bragantino.