Futebol de cegos: seleção avança à semi de Grand Prix Internacional

A seleção brasileira de futebol se classificou antecipadamente à semifinal do Grand Prix Internacional, em São Paulo, ao derrotar a Inglaterra. O nome do jogo foi Raimundo Nonato, que marcou os dois gols da vitória, no Centro de Treinamento Paralímpico (CTP). É a primeira vez que a competição, organizada pela Federação Internacional de Esportes para Cegos (IBSA, na sigla em inglês) ocorre na América do Sul. Pentacampeão paralímpico, o Brasil busca o bicampeonato no Grand Prix. O país foi campeão ano passado, na edição do México, em sua estreia no torneio.

“Estamos trabalhando da melhor maneira possível. Estou muito feliz por contribuir com mais dois gols. A Inglaterra usa muito a força. Foi um jogo muito brigado e pegado, mas deu certo no final”, disse Nonato, que assumiu hoje a artilharia do torneio, pois já marcara dois gols contra o Japão.

NINGUÉM PARA ESSA SELEÇÃO! 🙅‍♂️⚽️ Brasil vence Inglaterra e avança à semifinal do Grand Prix de futebol de cegos no CT Paralímpico. Saiba mais aqui: https://t.co/sDk4goCBSe#LoteriasCaixa pic.twitter.com/wrwaZSpTUF — Comitê Paralímpico Brasileiro (@cpboficial) May 24, 2023

Com a segunda vitória seguida – a primeira foi contra o Japão, por 3 a 0 – a seleção chegou aos seis pontos e assumiu a liderança do Grupo B que tem ainda o Chile. Na chave A estão França, Argentina, Tailândia e Itália. O formato da disputa prevê jogos de todos contra todos dentro do próprio grupo. Os dois melhores de cada chave jogam as semifinais na sexta-feira (26) e, no sábado (27) os classificados disputarão a medalha de ouro.

“Todas as seleções que jogam contra o Brasil tentam tirar um ponto nosso. A Inglaterra nunca foi fácil. É um time forte fisicamente. O importante é que vencemos, rodamos os atletas e estamos andando com o nosso processo de renovação, com muitos jogadores da base. Vamos fazer o melhor para continuar na busca pelo título, em casa”, afirmou o treinador Fábio Vasconcelos, em depoimento ao site do Comitê Paralímpico do Brasil (CPB).

Abrimos o placar contra a Inglaterra com ele, sempre ele: NONATO!!! Alô, @everaldomarques! 🇧🇷 BRA 1 x 0 ING 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/eyTkaXW7yT — CBDV (@cbdvoficial) May 24, 2023

Ciclo Paralímpico

O Brasil é o único pentacampeão paralímpico, com cinco ouros consecutivos desde os Jogos de Atenas (2004). A modalidade era chamada de futebol de cinco até os Jogos de Tóquio.

A participação do país no Grand Prix Internacional faz parte da preparação rumo a Paris 2024. Serão oito equipes na capital francesa, sendo que quatro já asseguram presença: França, Turquia, Marrocos e China.

As duas principais competições da seleção este ano, classificatórios para Paris 2024, serão a Copa do Mundo, em agosto, em Birmingham (Inglaterra) – inserida dentro da programação dos Jogos Mundiais da IBSA – e os Jogos Parapan-Americanos, em novembro, em Santiago (Chile).

Para confirmar sua vaga, o Brasil terá de ficar entre os três primeiros colocados do Mundial ou conquistar o Parapan.