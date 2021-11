Futsal: Joaçaba-SC e Cascavel-PR lutam por vaga na semifinal da LNF

O Joaçaba-SC recebe neste domingo (7) o Casavel-PR no jogo de ida das quartas de final da Liga Nacional de Futsal (LNF), com direito à presença da torcida local no Centro de Eventos da Unoesc. É a primeira vez que a equipe catarinense se classifica para disputar uma vaga na semifinal, desde que começou a disputar a LNF em 2017. Já o time paranaense já teve três chances de avançar à semi, a última delas no ano passado, e vai entrar com tudo em quadra para seguir sonhando com o título. O duelo em Joaçaba (SC), às 11h (horário de Brasilia), será transmitido ao vivo na TV Brasil.

Vamos de mais um jogaço das quartas de final da #LNF2021. Neste domingo (7), às 11h, #JoaçabaFutsal e @CFutsalOficial se enfrentam #AoVivo na corrida pelo título da liga. O #FutebolTVBrasil traz sempre muita emoção pra sua casa na nossa #EmissoraPública | https://t.co/LNBnNcF0OP pic.twitter.com/odqpWOajWc — TV Brasil (@TVBrasil) November 6, 2021

A dona da casa encerrou a primeira fase em quarto lugar na tabela de classificação, e assegurou presença nas quartas após despachar o Blumenau. Com exceção do ala Juninho Paulista, que cumpre suspensão, o técnico Paulinho Sananduva terá toda a equipe à disposição, inclusive o fixo Augusto, já recuperado de uma lesão na panturrilha.

“A expectativa é que nós, no primeiro jogo frente à nossa torcida tenhamos um pouco mais de atitude, pra tentar reverter essa vantagem do Cascavel que é da melhor campanha”, afirmou o treinador.

O Cascavel-PR foi o vice-líder na fase classificatória, atrás apenas da Associação Carlos Barbosa de Futsal (ACBF). Foi a melhor campanha da história da equipe paranaense na LNF. No último domingo (31), avançou às quartas após massacrar o Tubarão-SC com 6 a 1 de vantagem no placar. Além de contar com o melhor artilheiro da temporada – Roni, com 14 gols – a Serpente Tricolor vive um ótimo momento na temporada: não perde há 100 jogos.

“É um jogo muito importante para nós, dá a possibilidade de chegarmos a uma semifinal, e vamos lutar muito para que isso aconteça. O clube vem há anos tentando chegar entre as melhores equipes do país numa liga nacional. Por tudo isso é que estamos muito esperançosos, e procuramos nos concentrar e trabalhar bem para fazer um bom resultado”, afirmou Cassiano Klein, técnico do time paranaense.

O treinador aguarda definição do departamento médico a respeito do goleiro Deivid, em tratamento de uma lesão na panturrilha. Todos os demais atletas estão aptos a entrar na quadra neste domingo (7): os goleiros, Deko e Douglas; o fixo Carlão; os alas Zequinha, Gustavo, Gabriel Gurgel, Ernani, Dieguinho, Alef, Rafinha, Batista; o ala/pivô Roni; e o pivô Jorginho.