Gabriel Araújo conquista ouro no Mundial de Natação Paralímpica

O brasileiro Gabriel Araújo brilhou nesta terça-feira (14) ao conquistar a medalha de ouro dos 100 metros costas (classe S2) do Mundial de Natação Paralímpica, que é disputado na Ilha da Madeira (Portugal), com o tempo de 1min57s69. Com esta performance ele também bateu o recorde da prova.

Gabrielzinho é campeão mundial.

🥇🌏

E, logo mais, no pódio, vai ter dancinha, hein? 🕺🏾🕺🏾🕺🏾🕺🏾 https://t.co/XFBG0jgJkd — Comitê Paralímpico Brasileiro (@cpboficial) June 14, 2022

Gabrielzinho, que foi um dos destaques do Brasil na última edição dos Jogos Paralímpicos (com ouros nos 200 metros livre e 50 metros costas), ainda volta a cair na água na competição, justamente nas provas em que brilhou em Tóquio.

O mundial conta com a presença de mais de 600 atletas de 70 países. É o primeiro evento de grande porte da modalidade no ciclo para os Jogos Paralímpicos de Paris, na França, em 2024.