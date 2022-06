Ginasta Caio Souza fatura bronze na Copa do Mundo na Croácia

O ginasta Caio Souza faturou a medalha de bronze no cavalo com alças, na etapa da Copa do Mundo de Osijek, na Croácia, neste sábado (11).





Depois de obter a oitava melhor classificação, o atleta fluminense melhorou a nota para 13.633 e ficou com a terceira posição.

Neste sábado, ele ainda disputou a final das barras paralelas e ficou com a quarta posição, com a nota 14.233.

O atleta brasileiro ainda tem mais três finais para participar neste domingo (12). Ele avançou com a segunda melhor nota no salto sobre a mesa; em quarto na barra fixa e em quinto nas argolas.

Barra fixa

Outro brasileiro que está na briga por medalhas neste domingo é Lucas Bitencourt. Ele estará final na barra fixa, tendo avançado com a sétima melhor nota.