Ginástica Rítmica: Brasil brilha na etapa de Atenas da Copa do Mundo

A seleção brasileira de ginástica rítmica começou muito bem a etapa de Atenas (Grécia) da Copa do Mundo da modalidade. Nesta sexta-feira (17), as representantes do Brasil garantiram a segunda posição na fase classificatória dos cinco arcos, oportunidade na qual estreou a coreografia baseada na música I Wanna Dance with Somebody, interpretada por Whitney Houston.

QUE SÉRIE! QUE ESTREIA! QUE NOTAÇA! Pé direito que fala, meu povo!

A estreia da coreografia nova da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica de Conjunto, ao som de I Wanna Dance With Somebody, nos rendeu a nota 35.000 nos 5️⃣ arcos na Copa do Mundo de Atenas, na Grécia 🇬🇷! 👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/nlQQ2vLF4s — Confederação Brasileira de Ginástica (@cbginastica) March 17, 2023

Mesmo tendo de lidar com o desafio de competir com uma nova coreografia, a performance do Brasil foi tão positiva que o conjunto verde-amarelo (formado por Giovana Silva, Maria Eduarda Arakaki, Nicole Pírcio, Sofia Madeira e Victória Borges) somou 35 mil pontos, ficando atrás apenas da equipe de Israel (36.500).

“Foi incrível estrear tão bem. Estamos muito felizes de ver esta série nova ser aplaudida pelo público. Nossas meninas deram um verdadeiro show”, disse a técnica Camila Ferezin. No próximo sábado (18) será a vez da fase de classificação da série mista (bolas e fitas).