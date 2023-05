Goalball: seleção feminina estreia com goleada em competição na Suécia

A seleção feminina brasileira de goalball aplicou uma goleada de 10 a 0 sobre a Ucrânia, nesta sexta-feira (19), na estreia da Copa Malmö, tradicional competição da modalidade, na Suécia. No jogo seguinte, as brasileiras empataram em 7 a 7 com as israelenses, bronze na última Paralimpíada.

O país busca um título inédito no torneio, que vale de preparação para os Jogos Mundiais da IBSA (Federação Internacional de Esportes para Cegos) em agosto, cujo vencedor garantirá uma vaga na Paralimpíada de Paris 2024. Na edição do ano passado, as brasileiras levaram o bronze, após derrotarem os Estados Unidos. O Japão é o atual campeão do torneio, criado há 23 anos.

Neste sábado (20), a seleção terá mais dois confrontos: às 4h35 (horário de Brasília) encara a Dinamarca, e depois às 8h55 duela contra o Canadá. Os jogos têm transmissão ao vivo na internet. As finais serão no domingo (21) – confira programação ao final do texto.

Seleção brasileira de goalball (da esquerda para a direita), formada por Kátia, Gaby, Dani, Carol, Jéssica e Moniza, além do técnico Gabriel, seu auxiliar Edmar e o fisioterapeuta Patrick – Kelvin Bakos/CBDV/Direitos Reservados

A equipe brasileira, comandada pelo técnico Gabriel Goulart, é formada pelas jogadoras Kátia Silva, Dani Longhini, Gaby Assunção, Carol Duarte, Jéssica Vitorino e Moniza Aparecida.

A Copa Malmö reúne 10 seleções divididas em duas chaves. Além do Grupo B onde está o Brasil (junto com Dinamarca, Canadá, Israel e Ucrânia), a chave A tem Estados Unidos, Japão, Grã-Bretanha, Turquia e França.

As norte-americanas são as maiores vencedoras da competição, com nove títulos – a última conquista foi em 2015.

Programação

Domingo (21)

3h30 – Disputa do 9º lugar

4h35 – Semifinal (1º Grupo A x 2º Grupo B)

5h40 – Semifinal (1º Grupo B x 2º Grupo A)

6h45 – Disputa do 7º lugar

7h50 – Disputa do 5º lugar

8h55 – Bronze

10h – Final