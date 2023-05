Goiás bate líder Botafogo e deixa zona do rebaixamento do Brasileiro

O Goiás derrotou o líder Botafogo, na noite deste domingo (14) no estádio da Serrinha, para deixar o Z4 (zona do rebaixamento) do Campeonato Brasileiro. Após o triunfo o Esmeraldino alcançou a 15ª posição da classificação com 6 pontos. Já o Glorioso permanece na ponta da classificação mesmo com o revés, mas agora com apenas 1 ponto de vantagem sobre o vice-líder Palmeiras, que ficou no 1 a 1 com o Bragantino no último sábado.

100% Goiás! O Esmeraldino derruba o único time que tinha vencido todas até agora… Bem demais, @goiasoficial! pic.twitter.com/qG7gvrAXYg — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) May 14, 2023

Apesar de jogar na condição de visitante, o Botafogo saiu na frente graças a gol de Tiquinho Soares logo aos 32 minutos do primeiro tempo. Com este tento o centroavante permanece na liderança isolada da artilharia do Brasileiro, agora com o total de seis.

Porém, o Goiás não se entregou e conseguiu a virada, com gols de Bruno Melo, aos 51 minutos da etapa inicial, e de Maguinho, aos 11 do segundo tempo.

Empate no clássico

O Corinthians empatou em 1 a 1 com o São Paulo. Com este resultado o Timão manteve sua invencibilidade jogando na sua arena em Itaquera diante do Tricolor. A igualdade levou a equipe do Parque São Jorge ao Z4, onde ocupa a 17ª posição com 5 pontos.

Fim de jogo na Neo Química Arena! O Timão fica no empate por 1 a 1 no Majestoso! ⚽ Róger Guedes#DiaDeCorinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/zax4YH9VNI — Corinthians (@Corinthians) May 14, 2023

O Tricolor, que ocupa a 10ª posição com 9 pontos, abriu o placar na partida com o uruguaio Michel Araújo, após bela trama coletiva aos 14 minutos do primeiro tempo. Porém, um pouco antes do intervalo o Corinthians empatou com gol em cobrança de pênalti de Róger Guedes.

Outros resultados:

Vasco 0 x 1 Santos

Grêmio 0 x 0 Fortaleza

Athletico-PR 3 x 2 Coritiba

América-MG 0 x 4 Cruzeiro