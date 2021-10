Goiás supera CSA e assume 3ª posição da Série B

O Goiás derrotou o CSA por 3 a 1, na noite desta sexta-feira (15) no estádio da Serrinha, e assumiu a 3ª posição da Série B do Campeonato Brasileiro com 51 pontos conquistados. Já o Azulão ficou na 7ª posição com 45 pontos.

VITÓRIAAAAAAAAAAAAA ESMERALDINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! 👊🏼💚🇳🇬 COM RAÇA E DETERMINAÇÃO, CONQUISTAMOS +3 PONTOS NA NOITE DE HOJE! 💪🏼 ⚽️ Luan Dias

⚽️ David Duarte

⚽️ Hugo pic.twitter.com/A0iY1s0QSx — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) October 16, 2021

Atuando em casa, o Esmeraldino abriu o placar logo aos 6 minutos, quando Luan Dias superou o goleiro Lucas Frigeri após receber de Alef Manga, que fez grande jogada. O segundo veio momentos antes do intervalo, graças a gol de cabeça do zagueiro David Duarte.

Porém, o melhor veio aos 11 minutos da etapa final, quando Élvis lançou de trivela para Hugo, que bateu colocado para o gol. Aos 27 minutos o CSA ainda descontou com Delatorre.

Na próxima rodada o Goiás recebe o Londrina no estádio do Café na terça (19). Quatro dias depois o CSA recebe o Operário.