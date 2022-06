Goiás vence Bragantino nos pênaltis e avança na Copa do Brasil

O Goiás garantiu a última vaga das oitavas de final da Copa do Brasil após vencer o Bragantino na disputa de pênaltis por 9 a 8, na noite desta terça-feira (31) no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

DEU VERDÃO! 🟢💪 Valente, o @goiasoficial buscou a vitória fora de casa e, nos pênaltis, assegurou a última vaga para as minhas #OitavasDeFinal! 👏#CopaIntelbrasDoBrasil pic.twitter.com/9Ai7DXE7FX — Copa Intelbras do Brasil (@CopadoBrasil) June 1, 2022

A vaga teve que ser definida nas penalidades máximas porque nos 90 minutos o Esmeraldino triunfou por 1 a 0, após vitória de 2 a 1 do Massa Bruta no confronto de ida no estádio da Serrinha.

Com a bola rolando, o Goiás venceu graças a gol do volante Matheus Sales aos 42 minutos do primeiro tempo.

Como o placar agregado ficou igual, em 2 a 2, a vaga teve que ser definida na disputa de pênaltis. Nas penalidades máximas os goleiros brilharam, com Cleiton pegando quatro cobranças (de Fellipe Bastos, Nicolas, Caetano e Danilo Barcelos) e Tadeu cinco (Alerrandro, Aderlan, duas vezes, e Artur, duas vezes).