Governo de SP determina redução de público no Campeonato Paulista

O governador de São Paulo, João Doria, anunciou hoje (12) uma recomendação para que eventos, atividades esportivas e shows realizados no estado de São Paulo tenham uma redução de 30% em seu público, cabendo a cada prefeitura decidir sobre o tema. Essa medida, segundo ele, vai afetar também os jogos de futebol no estado. Mas, neste caso específico do futebol, informou Doria, a medida é uma determinação, não uma recomendação.

- CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE -

“Portanto é uma determinação e deverá ser obedecido pelas federações esportivas, seja de futebol, seja de qualquer outra prática e começa a valer dia 23 de janeiro”, disse o governador.

Com isso, os estádios que vão receber o Campeonato Paulista, cujo início está marcado para o dia 23 de janeiro, terão suas ocupações limitadas a 70% do público, com exigência de apresentação de comprovante completo de vacinação.

“Em relação ao futebol, isso se aplica a partir do dia 23 de janeiro, com a volta do Campeonato Paulista de futebol. A partir dessa data, o limite é de 70% de ocupação dos estádios. A Copinha, a Copa São Paulo que acontece agora, embora tenha repercussão, tem público diminuto, então não há necessidade de estabelecer restrição”, disse o governador.

De acordo com Doria, a Federação Paulista de Futebol já foi informada e orientada sobre esta restrição.