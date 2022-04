Graças a gol contra, Corinthians vence a primeira na Libertadores

Não foi fácil, mas o Corinthians conseguiu a sua primeira vitória na atual edição da Copa Libertadores. Empurrado por mais de 37 mil torcedores, que, nesta quarta-feira (13), lotaram a Neo Química Arena, em São Paulo, o Timão derrotou o Deportivo Cali (Colômbia) por 1 a 0.

🖤🤍 Vai, @Corinthians! 🏟️🤩 Na estreia em casa pela CONMEBOL #Libertadores, o Timão venceu o @AsoDeporCali por 1-0 com gol contra de José Caldera. 🏆 São os primeiros 3️⃣ pontos da equipe, que deixam tudo igual no Grupo E. pic.twitter.com/w7IFLxCyHo — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) April 14, 2022

Mesmo com o triunfo o Corinthians permanece na lanterna do Grupo E, mas com os mesmos três pontos de todos os seus adversários na chave, inclusive o líder Depoprtivo Cali.

O Timão começou bem a partida, e chegou a balançar as redes adversárias aos 31 minutos do primeiro tempo. Matuan chutou cruzado e Jô desviou para o fundo do gol. Porém, o lance foi anulado por posição irregular do centroavante.

Sabedor de que era importante vencer para não se complicar na fase de grupos da competição, o Corinthians continuou pressionando em busca dos três pontos, que foram garantidos apenas aos 22 minutos da etapa final, quando o zagueiro Caldera falhou e marcou contra.

Mesmo com uma vitória alcançada nestas circunstâncias, o Timão fica em situação mais confortável para o próximo desafio pela Libertadores, contra o Boca Juniors, no dia 26 de abril em São Paulo.