Grêmio arranca empate com Atlético-MG no Brasileiro Feminino

O Grêmio arrancou um empate de 1 a 1 com o Atlético-MG, neste sábado (19) no estádio Antônio Vieira Ramos, em Gravataí (Rio Grande do Sul), pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro de futebol feminino.

Tudo igual no Vieirão! Jogo disputado e um gol para cada lado… #BrasileirãoFemininoNeoenergia 🇧🇷 pic.twitter.com/aHet4fM8xE — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) March 19, 2022

Com o resultado, as Gurias Gremistas ficaram na 10ª posição da classificação com três pontos. Já as Vingadoras alcançaram o 11º lugar, com dois pontos.

Mesmo jogando fora de casa, o Atlético-MG abriu o placar do confronto, aos 8 minutos com a atacante Nath Fabem em cobrança de pênalti. As Vingadoras mantiveram a vantagem no marcador até o finzinho do confronto.

Porém, aos 42 minutos do segundo tempo o Grêmio empatou graças a um belo gol de Luany. A camisa 18 bateu por cobertura, quase sem ângulo, para garantir a igualdade final.

As equipes voltam a entrar em campo no domingo 27 de março, quando Grêmio visita o São Paulo e o Atlético-MG recebe o Avaí/Kindermann.

* Atualizado às 14h45 para corrigir a posição do Grêmio na tabela de classificação da competição.