Grêmio bate Athletico na abertura da 10ª rodada do Brasileiro Feminino

O Grêmio foi até o Centro de Treinamento do Caju, em Curitiba, para enfrentar o Athletico-PR no jogo que abriu a 10ª rodada da Série A1 do Brasileiro Feminino. E as Gurias Gremistas superaram o fato de atuarem fora de casa para triunfarem por 2 a 0.

Sextou, @GuriasGremistas! Três pontos importantes na disputa pela vaga no G8! pic.twitter.com/VNmkoUDzi5 — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) May 5, 2023

O resultado deixou a equipe gaúcha na 10ª posição da competição com 13 pontos, seis a mais do que as paranaenses, que permanecem na 12ª colocação.

A vitória do Grêmio começou a ser construída aos 7 minutos do primeiro tempo com um belo chute da argentina Agostina que a goleira Thais Helena não conseguiu defender. O placar foi fechado aos 3 minutos da etapa final, em bela jogada individual de Raquel Fernandes.

Festa das @GuriasGremistas! O primeiro tempo foi do Tricolor! #CAPxGRE (0-1) 📸 Bárbara Assmann / Grêmio FBPA pic.twitter.com/ewkEW0DNUT — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) May 5, 2023

A 10ª rodada da Série A1 do Brasileiro Feminino segue em frente com duas partidas no próximo sábado (6): Internacional contra Palmeiras, a partir das 11h (horário de Brasília), e Cruzeiro versus Santos, a partir das 19h. Porém, o principal confronto da rodada será no domingo (7), com o embate entre a líder Ferroviária e o vice-líder Flamengo.