Grêmio encerra jejum de vitórias e se aproxima do G4 da Série B

O Grêmio encerrou um incômodo jejum pela Série B do Campeonato Brasileiro. Após uma sequência de cinco partidas consecutivas sem triunfos (quatro empates e uma derrota) o Tricolor bateu o Novorizontino por 2 a 0 na noite desta terça-feira em Porto Alegre.

Fim de jogo: #Grêmio 2×0 Novorizontino

Com gol de um dos nossos ARTILHEIROS DO SÉCULO, Diego Souza, e outro de Janderson, vencemos o Novorizontino aqui na Arena! Nosso próximo confronto é com o Sport, em disputa direta pelo G4!

🇪🇪 #GRExNOV #Brasileirão2022 #TorcidaÉCoração pic.twitter.com/Gb5gHpizbu — Grêmio FBPA (@Gremio) June 8, 2022

Com este resultado a equipe comandada pelo técnico Roger Machado chega à 5ª posição com 17 pontos. Já o Aurinegro permanece com 14 pontos, agora na 7ª posição.

A vitória do Grêmio foi obtida graças a gols de Diego Souza, em cobrança de pênalti momentos antes do intervalo, e de Janderson aos 12 minutos da etapa final após receber passe de letra de Gabriel Teixeira.

O próximo compromisso da equipe de Porto Alegre é contra o Sport, na segunda-feira (13) na Ilha do Retiro. Um dia antes o Novorizontino enfrenta o Guarani.

Outros resultados:

Criciúma 3 x 1 Sampaio Corrêa

Ituano 1 x 2 Ponte Preta

CSA 1 x 1 Chapecoense