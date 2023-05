Grêmio supera Real Ariquemes na 11ª rodada do Brasileiro Feminino

O Grêmio derrotou o Real Ariquemes por 1 a 0, na tarde deste sábado (13) no estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre (RS), pela 11ª rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino.

🇪🇪 Três pontos que colocam as @GuriasGremistas na zona de classificação para a a próxima fase! A torcida Tricolor comemora! pic.twitter.com/WRFpX07v6A — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) May 13, 2023

O único gol do confronto na capital gaúcha foi marcado pela meia Rafa Levis. Após cobrança de falta da entrada da área pelo ataque gremista, a bola bateu na mão de uma defensora do Ariquemes dentro da área e foi assinalado pênalti. A camisa 10 das Gurias Gremistas cobrou com categoria de pé direito no canto direito e deslocou a arqueira adversária para definir o placar.

Com esse resultado, o Grêmio assume a 7ª posição da classificação com 16 pontos e fica, temporariamente, dentro da zona de classificação à próxima fase. O Real Ariquemes segue em penúltimo lugar com seis pontos em 11 jogos, dentro da zona de rebaixamento.