Grêmio vence Castanhal e avança na Copa São Paulo

O Grêmio garantiu a classificação para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quinta-feira (6), após derrotar o Castanhal por 2 a 0 no estádio Zezinho Magalhães, na cidade de Jaú.

ESTAMOS CLASSIFICADOS! Castanhal 0x2 #Grêmio Com gols de Kauan Kelvin e Gustavo Martins, vencemos o Castanhal e confirmamos a nossa classificação para a próxima fase da @Copinha com uma rodada de antecedência. BOA, GURIZADA! 🇪🇪 #BaseGremista #Sub19 #Copinha pic.twitter.com/DqcM2ynP5k — Grêmio FBPA (@Gremio) January 7, 2022

Após o triunfo construído com gols de Kauan Kelvin e Gustavo Martins, o Tricolor ficou na liderança do Grupo 10 com 6 pontos. Já o Castanhal permanece na segunda posição da chave, com grandes chances de avançar também na Copinha.

Peixe classificado

Outra equipe a avançar foi o Santos, que superou o Rondoniense por 3 a 0 em Araraquara, graças a gols de Weslley Patati (dois) e Rwan Seco. Com o resultado o Peixe lidera o Grupo 8 com 6 pontos.

SE VOCÊ QUER SORRIR, É COM PATATI E RWAN! 🐳⚪️⚫️ Com show da dupla, Peixe vence o Rondoniense por 3 a 0 e se classifica na #Copinha. Rwan marcou um gol e Weslley Patati fez dois! A próxima partida é contra a Ferroviária e vale a liderança do grupo 8. pic.twitter.com/C4tgMFPCBY — Santos Futebol Clube (@SantosFC) January 7, 2022

Tropeço do Botafogo

Quem ficou com a classificação ameaçada foi o Botafogo, que perdeu do Petrolina por 1 a 0 em partida disputada no estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté. O único gol da partida saiu dos pés de Popó.

Com o tropeço, o Alvinegro ficou na vice-liderança do Grupo 14 com 3 pontos, um a menos do que o líder Taubaté, justamente o adversário do time de General Severiano na última rodada da primeira fase.

Outros resultados desta quinta:

Comercial-SP 1 x 1 Chapadinha

Nova Iguaçu 1 x 0 Criciúma

Ferroviária 2 x o Operário-PR

Novorizontino 2 x 1 Santa Cruz

São-Carlense 1 x 1 Falcon

São Carlos 0 x 0 América-MG

Velo Clube 0 x 1 Athletico-PR

XV de Jaú 0 x 0 Mixto-MT

União Iacanga 1 x 2 União ABC

União São João 3 x 0 Taquarussú

Taubaté 1 x 1 Aparecidense