Grêmio vence Ferroviário e segue para 3ª fase da Copa do Brasil

O Grêmio segue vivo na Copa do Brasil. Jogando na noite desta quinta-feira (16) em Porto Alegre, a equipe gaúcha derrotou o Ferroviário por 3 a 0. Agora, o Tricolor segue adiante para a terceira fase da competição nacional.

Fim de jogo: #Grêmio 3×0 Ferroviário

Mais uma fase COPADA! Com gols de Bruno Alves, Luisito Suárez e Ferreirinha, superamos o Ferroviário ao lado da nossa torcida e estamos classificados na #CopaDoBrasil2023! Vencer junto da Mais Fiel é sempre especial! #GRExFAC 🇪🇪 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/Sjv88K9P4V — Grêmio FBPA (@Gremio) March 17, 2023

Atuando diante de sua torcida, a equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho foi muito efetiva no ataque e teve a oportunidade de abrir o marcador logo aos 17 minutos em cobrança de pênalti de Luis Suárez. Porém, o goleiro Douglas Dias pulou certo e pegou a finalização do artilheiro uruguaio.

A oportunidade desperdiçada não diminuiu o ímpeto do Grêmio, que continuou criando oportunidades e conseguiu abrir o placar um pouco antes do intervalo. Aos 47 minutos Cristaldo levantou a bola na área em cobrança de falta e Bruno Alves fez de cabeça.

O segundo tempo começou com a redenção de Luis Suárez. Logo aos 10 minutos o uruguaio conseguiu ampliar a vantagem do Tricolor, que ainda ampliou o marcador aos 27 com Ferreira.

Agora, o Grêmio aguarda o final da segunda fase da competição nacional para conhecer seus próximos adversários, em sorteio a ser realizado posteriormente. A terceira fase da competição também conta com a participação de equipes que conseguiram a classificação direta para esta etapa: Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Fluminense, Atlético-MG, Athletico-PR, Fortaleza, Internacional, Cruzeiro, Paysandu, Sport e São Paulo.