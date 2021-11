Grêmio vence Fluminense e ganha força na luta contra o rebaixamento

O Grêmio conseguiu manter viva a esperança de fugir do rebaixamento após derrotar o Fluminense por 1 a 0, na noite desta terça-feira (9) em Porto Alegre, em partida válida pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Fim de jogo: #Grêmio 1×0 Fluminense

Com gol de Diego Souza, vencemos o Fluminense na Arena e conquistamos importantes 3 pontos no #Brasileirão2021! Nosso próximo compromisso é contra o América-MG, no sábado, fora de casa.

💪🏽⚽🇪🇪 #GRExFLU pic.twitter.com/RM58KlPeDY — Grêmio FBPA (@Gremio) November 10, 2021

Com este resultado o time gaúcho encerrou uma sequência de quatro derrotas consecutivas e alcançou 29 pontos, na 19ª posição da classificação. Já a equipe das Laranjeiras fica estacionada na 8ª posição com 42 pontos.

O triunfo do Grêmio foi alcançado graças à lei do ex. Aos 16 minutos da etapa final Mateus Sarará cruzou para o atacante Diego Souza, que cabeceou bonito para superar o goleiro Marcos Felipe.

Na próxima rodada o time Gaúcho visita o América-MG no sábado (13). Um dia depois o Fluminense recebe o Palmeiras no estádio do Maracanã.