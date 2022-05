Guardiola diz que Manchester City dará a vida pelo Campeonato Inglês

O técnico do Manchester City, o espanhol Pep Guardiola, disse que seu time está pronto para “dar a vida” na partida final da temporada para manter o título do Campeonato Inglês diante de seus torcedores.

O City empatou em 2 a 2 com o West Ham United em seu penúltimo jogo da temporada no último domingo (15), ficando quatro pontos à frente do Liverpool, que pode diminuir a diferença para um ponto quando enfrentar o Southampton na próxima terça-feira (17) fora de casa.

O City recebe o Aston Villa e o Liverpool jogará contra o Wolverhampton Wanderers, também em casa, no último dia do campeonato.

“Na próxima semana, nosso estádio estará lotado, vamos dar a eles nossas vidas e eles vão dar a deles, todos juntos”, disse Guardiola. “Fazer isso é um privilégio incrível, depois de tantos anos”.

“Ter nossa chance com nossa torcida, ganhar um jogo para ser campeão. Estou ansioso por isso”, afirmou.

Embora o City possa ser coroado campeão na terça-feira se o Liverpool perder, Guardiola disse que está focado apenas em seu próprio time.

“Se eles perderem ou ganharem, depende de nós fazermos o jogo mais perfeito possível”, acrescentou Guardiola.

“Contra este Liverpool você não pode vencer o campeonato a quatro jogos do fim. Você tem que lutar até o fim. O grande privilégio é que será em casa e está em nossas mãos”, concluiu.

Jack Grealish disse que o City apoia Riyad Mahrez, que perdeu um pênalti contra o West Ham no fim.

“Nós nunca procuraríamos culpar ninguém”, afirmou Grealish. “Riyad é aquele tipo de personalidade e personagem que vai levantar a cabeça e estar pronto para voltar na próxima semana”.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.