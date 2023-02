Gurias Coloradas goleiam na abertura da Supercopa do Brasil Feminina

O Internacional goleou o Athletico-PR por 5 a 1, neste sábado (4) no Beira-Rio, na partida que marcou a abertura da edição 2023 da Supercopa do Brasil Feminina, competição que inaugura a temporada 2023 do futebol feminino brasileiro.

Que estreia do Inter! Vitória das @GuriasColoradas no Beira-Rio! Vaga garantida na semifinal da #SupercopaFeminina! 🇦🇹 pic.twitter.com/3ry47DbYv4 — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) February 4, 2023

Agora as Gurias coloradas aguardam o confronto entre Corinthians e Atlético-MG, a partir das 10h30 (horário de Brasília) do próximo domingo (5), para conhecerem seu adversário das semifinais da competição.

Apesar de jogar em casa, o Internacional viu o Athletico-PR sair na frente, graças a gol de Verónica com três minutos de bola rolando. Mas a reação veio um minuto depois, quando a lateral Roberta Schroeder aproveitou confusão na área para mandar para o fundo das redes. A virada veio aos 25. Belén Aquino recebeu na área e acertou um belo chute no ângulo.

As coloradas ampliaram a vantagem aos 37. A bola foi levantada na área em cobrança de escanteio e Bruna Benites subiu muito para marcar de cabeça. Os últimos dois gols saíram na etapa final, com Belén Aquino aos dois e com Djeni, em cobrança de pênalti, aos 11.

Vitória de virada

Na outra partida do dia o Real Brasília não teve tanta facilidade para triunfar e avançar. O Avaí chegou a abrir o placar com Rafinha, mas as Leoas do Planalto viraram graças a gols de Carol Gomes e Karla Alves.