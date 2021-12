Handebol: Brasil garante vaga nas quartas de final do Mundial feminino

O Brasil está classificado, com uma rodada de antecipação, às quartas de final do Campeonato Mundial de Handebol feminino, que é realizado na Espanha. Nesta sexta-feira (10), as Leoas (como é conhecido o time brasileiro) superaram a Argentina por 24 a 19, em Torrevieja, pela segunda rodada da segunda fase.

- CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O resultado levou a seleção campeã mundial em 2013 à liderança do Grupo 4, com oito pontos, fruto das vitórias sobre Croácia, Japão (ainda na primeira fase), Áustria e Argentina. Na etapa anterior, as brasileiras também superaram o Paraguai, mas como o adversário não prosseguiu no torneio, a pontuação do triunfo não entra na conta.

Antes do mata-mata, o Brasil faz o último jogo pela segunda fase diante da anfitriã Espanha, neste domingo (12), às 16h30 (horário de Brasília), em compromisso que vale a liderança do Grupo 4. Nas quartas, as Leoas terão pela frente Alemanha ou Dinamarca, também já classificadas e que disputam a ponta do Grupo 3.

Na partida desta sexta-feira, as argentinas iniciaram melhor, abrindo 3 a 0. As brasileiras levaram quase sete minutos para balançarem as redes pela primeira vez, mas logo tomaram o controle das ações, comandadas por Patrícia Matieli (artilheira do jogo, com nove gols) e pelas defesas da goleira Babi Arenhart, eleita a melhor em quadra e principal responsável pela eficiência das rivais nos chutes não ter superado 40%.

O Brasil foi para o intervalo vencendo por 13 a 10 e quase cedeu o empate no começo do segundo tempo, mas conseguiu manter a dianteira, apesar dos esforços da Argentina para diminuir o prejuízo. Além de Patrícia e Babi, também se destacaram Jéssica Quintino (cinco gols), Bruna de Paula (quatro), Larissa Araújo, Giulia Guarieiro (dois cada), Adriana Doce e Tamires Araújo (um cada).